"Сірко-розвідник": розробку дрона авторства харківських конструкторів вже запускають у виробництво [ Редагувати ]
Сірко-розвідник. Це нова розробка дрона авторства харківських конструкторів і його вже запускають у виробництво. Безпілотний літак здатен залітати на 25 км в тил ворога, підійматися на висоту 700 метрів, збирати й передавати розвіддані.
При цьому він вмикає режим радіотиші й стає практично непомітним для ворожих РЕБів. Випробовування "Сірка-розвідника" бачила Світлана Шекера.
З імпровізованої катапульти в небо запускають невеличкий літачок. Декілька секунд, і його вже не видно за хмарами. Компактні розміри - розмах крила трохи менше метра, а ще - спеціальне пофарбування на висоті в 300 метрів - роблять безпілотник непомітним і для нашого ока, і для ворога. Так само невидимим він може стати і для радіохвиль.
Ігор Криничко, інженер-конструктор:
Це режим радіомовчання, тобто жодного немає жодного випромінювання, виключається всі прибори, які випромінюють передатчики. Враховуючи те, що матеріал, з якого зроблена машина, він абсолютно радіопрозорий, тобто єпр-відлуння, радіовідлуння дуже-дуже маленьке або навіть його немає, його ну майже неможливо побачити його і в радіо зоні.
Подбали розробники й про захист оператора БПЛ. Бо саме по радіо-випромінюванню пульта ворог часто вираховує й атакує пілота. Випромінюючу антену - встановлюють окремо.
Антена вразлива, але сам пульт керування в нашому випадку побудовано спеціально без дроту. Він на відстані від 100 до 150 м людина може, наш пілот ховається. 100-150 м він віддалений від того місця, яке опасне.
Безпілотник здатен залітати на 25 кілометрів у ворожий тил і повертатися, передаючи всі зібрані дані.
Юрій Калгушкін, волонтер:
Ми кажемо, що такий дрон повинен бути в кожному батальйоні. Я скажу, що повинен бути в кожному відділенні і роті. Починається у нас до 5 км мавіки, трохи більше, у нього дальність виконання завдань до 25 км. Тобто практично на кожній ділянці фронту і даже друга лінія отака техніка потрібна. Для Збройних сил.
Назвали дрон - Сірком. На ім'я земляка - отамана, який, за легендами, не програв жодного бою. На розробку й запуск у виробництво невеликому КБ із 9-ти харків'ян знадобився рік. Виробництво розмістили в Києві.
Саме головне - це крило. Однак все, що керує польотом, мозгі, це знаходиться здеєсь (показує). Здєсь отсєк корисного навантаження. Відеообладнання, шифратори. Тут акумуляторний відсік.
Вартує літачок - приблизно три тисячі доларів. Сірка вже випробували військові, і висловили свої побажання. Тож уже невдовзі - ці безпілотники будуть у війську. На місяць, кажуть розробники, в силах виготовити до тисячі таких апаратів. На Сіркові, кажуть розробники, не зупиняться. На його базі вже розробляють новий ударний дрон.
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