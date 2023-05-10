Ryanair та Boeing підписали рекордний контракт на постачання літаків 737 Max [ Редагувати ]
Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про підписання контракту на постачання 150 літаків Boeing 737 Max 10. При цьому угода передбачає опціон на постачання ще 150 літаків цієї моделі.
Ryanair отримає від американського виробника 228-місцеві 737 Max 10, які досі не пройшли сертифікацію у регуляторів.
Постачання перших 150 літаків очікуються у 2027-2033 роках. Ці літаки мають замінити старіші моделі Boeing, які знаходяться в авіапарку Ryanair.
Виходячи з цін, зазначених у каталозі Boeing, купівля 300 літаків 737 Max 10 може коштувати покупцю $40 млрд. Компанії не стали уточнювати, за якою ціною ці літаки будуть продані Ryanair. При цьому у повідомленні ірландського перевізника уточнюється, що це рекордне за вартістю замовлення в історії компанії.
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