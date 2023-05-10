На параді з путіним сиділи колишні чекісти, які жодного дня не воювали на фронті [ Редагувати ]
Ветерани, які сиділи поруч з володимиром путіним на параді 9 травня на Червоній площі, не брали участі у битвах Другої світової війни проти фашистських військ. Путін оточив себе колишніми співробітниками НКВС і КДБ, стверджує "Агентство".
Один з ветеранів у складі НКВС боровся з націоналістичним підпіллям в Україні, другий - брав участь у придушенні "Празької весни".
Праворуч від путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін. Він записався до армії добровольцем у 1942 році, але на фронт не потрапив.
У 1944 році після закінчення школи снайперів його відправили у складі НКВС на Львівщину "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України".
Двойкін пригадував:
Мы мало знали о бандеровцах в то время. Они учинили охоту: в течение двух дней расстреляли более 5000 человек, почувствовали себя хозяевами во Львове, на Украине. Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах.
Ліворуч від путіна знаходився 88-річний Геннадій Зайцев (у капелюсі), який народився 1934 року. Він був призваний на військову службу у 1953 році, після чого залишився в армії, а через шість років почав служити у КДБ.
У 1968 році Зайцев брав участь у введенні Червоно армії до Чехословаччини для придушення антирадянських протестів. Він керував групою 7-го Управління КДБ СРСР в операції "Дунай", під його командуванням була захоплена будівля МВС у Празі. У 1970-х Зайцев очолив антитерористичну групу "Альфа".
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