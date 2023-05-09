Міністерство закордонних справ України назвало "аморальним і недружнім кроком" участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану в параді на Червоній площі в москві. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Звернули увагу на участь в заході на Червоній площі в Москві 9 травня прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Під час заходу президент Російської Федерації Владімір Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.

У МЗС України нагадали, що у ніч перед зібранням рф випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі.

Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

Офіційний Київ нагадав, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. І не заслуговують "на долю бути використаними зараз кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом".

Примітно, що білоруський диктатор олександр лукашенко у заяві МЗС не фігурує.