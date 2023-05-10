У середу, 10 травня, курс гривні дещо знизився на готівковому ринку України. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Так, сьогодні курс долара у продажу зріс на 10 копійок - до 37,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок - до 41,60 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс долара складає:

купівля - 37,30 грн (37,10 - 9 травня)

продаж - 37,80 грн (37,70 - 9 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 40,90 грн (40,75 грн - 9 травня),

продаж - 41,60 грн (41,55 - 9 травня) за євро.

Офіційний фіксований курс НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 травня суттво знизився і тепер становить 40,0883 грн за євро (-0,2597 грн).