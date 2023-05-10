В Україні почав зростати курс долара [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, курс гривні дещо знизився на готівковому ринку України. Про це свідчать дані моніторингу ринку.
Так, сьогодні курс долара у продажу зріс на 10 копійок - до 37,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок - до 41,60 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс долара складає:
- купівля - 37,30 грн (37,10 - 9 травня)
- продаж - 37,80 грн (37,70 - 9 травня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 40,90 грн (40,75 грн - 9 травня),
- продаж - 41,60 грн (41,55 - 9 травня) за євро.
Офіційний фіксований курс НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 травня суттво знизився і тепер становить 40,0883 грн за євро (-0,2597 грн).
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