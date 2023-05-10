Окупанти вдарили по Вовчанську з артилерії [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблий. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Окрім того, за попередніми даними, під завалами ще може перебувати жінка. На місці працюють усі екстрені служби.
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