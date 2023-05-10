Другий півфіналі Євробачення-2023: коли дивитися та фаворити букмекерів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
11 травня у Ліверпулі відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023", де свої номери продемонструють учасники 16 країн. Більшість композицій будуть звучати англійською, і лише Вірменія, Румунія, Словенія та Албанія заспівають рідними мовами.
Артисти виходитимуть на сцену у такому порядку:
- Данія – Reiley – Breaking My Heart;
- Вірменія – Brunette – Future Lover;
- Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
- Естонія – Alika – Bridges;
- Бельгія - Gustaph - Because Of You;
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
- Ісландія – Diljá – Power;
- Греція – Victor Vernicos – What They Say;
- Польща – Blanka – Solo;
- Словенія – Joker Out – Carpe Diem;
- Грузія – Iru – Echo;
- Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;
- Австрія - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?;
- Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва – Monika Linkyte – Stay;
- Австралія - Voyager - Promise.
- Порядок виступів у другому півфіналі
- Фото: instagram.com/eurovision
- Данія – Reiley – Breaking My Heart
Фаворити букмереків
Серед усіх виконавців є ті, кому букмекери прогнозують потрапляння у фінал. У цьому списку опинилися Албанія, Арменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Естонія, Грузія та Литва.
Крім того, на сцені заходу з’являться запрошені артисти з України - Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла країну на дитячому "Євробаченні" у минулому році.
Коли і де дивитися другий півфінал Євробачення-2023
В Україні транслює півфінали та фінал канал "Суспільне.Культура". Онлайн подивитися конкурс можна буде на YouTube "Євробачення Україна", сайті eurovision.ua, а також на всіх цифрових платформах "Суспільного", а також у додатку "Дія".
Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу розпочнеться 11 травня 2023 року о 22:00. Буде обрано ще десять країн, які змагатимуться за право виступити у фіналі заходу.
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