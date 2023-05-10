11 травня у Ліверпулі відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023", де свої номери продемонструють учасники 16 країн. Більшість композицій будуть звучати англійською, і лише Вірменія, Румунія, Словенія та Албанія заспівають рідними мовами.

Артисти виходитимуть на сцену у такому порядку:

Данія – Reiley – Breaking My Heart;

Вірменія – Brunette – Future Lover;

Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On);

Естонія – Alika – Bridges;

Бельгія - Gustaph - Because Of You;

Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;

Ісландія – Diljá – Power;

Греція – Victor Vernicos – What They Say;

Польща – Blanka – Solo;

Словенія – Joker Out – Carpe Diem;

Грузія – Iru – Echo;

Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;

Австрія - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?;

Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje;

Литва – Monika Linkyte – Stay;

Австралія - Voyager - Promise.

Порядок виступів у другому півфіналі

Фото: instagram.com/eurovision

Данія – Reiley – Breaking My Heart

Фаворити букмереків

Серед усіх виконавців є ті, кому букмекери прогнозують потрапляння у фінал. У цьому списку опинилися Албанія, Арменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Естонія, Грузія та Литва.

Крім того, на сцені заходу з’являться запрошені артисти з України - Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла країну на дитячому "Євробаченні" у минулому році.

Коли і де дивитися другий півфінал Євробачення-2023

В Україні транслює півфінали та фінал канал "Суспільне.Культура". Онлайн подивитися конкурс можна буде на YouTube "Євробачення Україна", сайті eurovision.ua, а також на всіх цифрових платформах "Суспільного", а також у додатку "Дія".

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу розпочнеться 11 травня 2023 року о 22:00. Буде обрано ще десять країн, які змагатимуться за право виступити у фіналі заходу.