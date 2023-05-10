Зеленський провів нараду з урядовцями щодо безпеки та відновлення України після війни [ Редагувати ]
Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, яка стосувалась програм відновлення території України та українського життя після бойових дій та війни.
Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.
"Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них - у новому безпековому форматі. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу", - заявив Зеленський.
За його словами, протягом травня буде доопрацьовано конкретні пункти державних програм щодо відновлення України. А вже в червні планується вийти на практичну роботу з партнерами щодо майбутніх планів.
"Того, що стосується як відбудови тут і зараз - критичних систем, так і стратегічної трансформації нашої країни. Впевнений, наш проект відбудови дасть поштовх для розвитку як мінімум усьому нашому регіону - услід за Україною, та всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною", - підкреслив він.
по темі
У понеділок, 8 травня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Володимир Зеленський заявив, що його міжнародні поїздки матимуть результати, які принесуть погані новини для росіян
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський подякував за системи ППО Patriot для України під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте