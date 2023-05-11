Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином втрати загарбників у нашій країні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 196 920 військових.

Також бійці ЗСУ знищили за день 14 ворожих артсистем, 12 ББМ та 4 танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3740 (+4) од.,

бойових броньованих машин - 7287 (+12) од.,

артилерійських систем - 3053 (+14) од.,

РСЗВ - 557 (+2) од.,

засоби ППО - 310 (+2) од.,

літаків - 308 (+0) од.,

вертольотів - 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3) од.,

крилаті ракети - 970 (+0),

кораблі/катери - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5984 (+10) од.,

спеціальна техніка - 391 (+2) од.

"Дані уточнюються", - додали у військовому командуванні.