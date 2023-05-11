Знищено 600 окупантів: Генштаб ЗСУ назвав втрати росії за добу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином втрати загарбників у нашій країні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення склали вже 196 920 військових.
Також бійці ЗСУ знищили за день 14 ворожих артсистем, 12 ББМ та 4 танки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3740 (+4) од.,
- бойових броньованих машин - 7287 (+12) од.,
- артилерійських систем - 3053 (+14) од.,
- РСЗВ - 557 (+2) од.,
- засоби ППО - 310 (+2) од.,
- літаків - 308 (+0) од.,
- вертольотів - 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3) од.,
- крилаті ракети - 970 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5984 (+10) од.,
- спеціальна техніка - 391 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у військовому командуванні.
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