Що відбувається на фронті 11 травня: актуальна карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Окупанти продовжують проявляти активність у Донецькій області. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
Вони намагаються просунутися на чотирьох напрямках, але українські бійці стримують їх. Так, загарбники концентрують свої сили на наступних напрямках:
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Мар’їнському,
- Лиманському.
Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
Тим часом російські військові намагаються покращити тактичні позиції на Куп’янському напрямку. Вони також здійснюють наземні удари біля самого Куп’янська та Кремінної. При цьому у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає. Просувань ворога не фіксують, але вони продовжують завдавати авіаударів по українських позиціях.
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