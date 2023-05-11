Окупанти продовжують проявляти активність у Донецькій області. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Вони намагаються просунутися на чотирьох напрямках, але українські бійці стримують їх. Так, загарбники концентрують свої сили на наступних напрямках:

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському,

Лиманському.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Тим часом російські військові намагаються покращити тактичні позиції на Куп’янському напрямку. Вони також здійснюють наземні удари біля самого Куп’янська та Кремінної. При цьому у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає. Просувань ворога не фіксують, але вони продовжують завдавати авіаударів по українських позиціях.