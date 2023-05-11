На Північному напрямку бойові медики пройшли оперативно-тактичне тренування [ Редагувати ]
В Україні та світі - завтра 12 травня відзначатимуть Міжнародний день медсестри. Професія як ніколи актуальна для України як в тилу, так і на фронті. Бойові медики на вагу золота. Та готуються до роботи у тилу - в умовах наближених до бойових. На одному з таких навчань сьогодні побував Даніїл Снісар - його репортаж далі.
Північний напрямок, оперативно-тактичне тренування. За легендою, у ході бою з ворогом, кілька бійців ЗСУ - отримали важкі поранення. Завдання - врятувати життя травмованим. Вирушає евакуаційна група, у складі якої бойові медики.
Умови максимально наближені до реальних. Медикам необхідно на місці надати першу допомогу постраждалим, зокрема, зупинити кровотечу та зафіксувати кінцівки. А потім транспортувати пораненого з поля бою.
Евакуації тренуються не лише на суходолі. Як у цьому випадку - з форсуванням річки.
Далі пораненого доставляють на позицію, в медпункт, де проводять основні медичні маніпуляції.
Максим - бойовий медик, з досвідом роботи у найгарячіших точках на фронті. На його рахунку - десятки, якщо не сотні врятованих життів наших хлопців.
Максим, бойовий медик:
Багато бойових медиків треба готувати, їх не вистачає. Вони дуже часто поранені. Бо вони завжди на передку, допомагають безпосередньо пораненим і самі отримують поранення. Тому цей процес має бути замкнутий - постійне навчання, постійно треба формувати ще більше тренувальних центрів.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:
Бойові медики цього батальйону повернулися з виконання завдання на Сході нашої держави, і вони продемонстрували іншим керівникам з медичного забезпечення, як необхідно готуватися до тих завдань, які будуть очікувати на Сході. Ми маємо розуміти, що бойові медики - це янголи-охоронці. Вони завжди мають охороняти тих, хто потребує цієї допомоги.
Щодня на фронті працюють сотні бойових медиків.
Ольга, старший фельдшер медичного пункту евакуації:
Вони мають насамперед вірити у себе, не сумніватися у собі, у своїй країні, у своїх Збройних силах. Все!
Цими якостями мають володіти медики, в умовах бойових дій, каже Ольга - вона фельдшерка. На фронт пішла добровольцем, у перші дні повномасштабного вторгнення росії.
Ольга, старший фельдшер медичного пункту евакуації:
Важко - морально кругом, однаково - фізично, більш важко фізично було на Слов'янсько-Краматорському напрямку, тому що там був період, коли хлопці тримали Долину. За Долиною були кацапи - я просто, зазвичай, матюкаюся на них. Там було важко, тому що дороги прострілювались. І весь час потрібно це було робити максимально швидко. Максимально не наражаючи себе на небезпеку і надаючи допомогу.
Олександр, бойовий медик:
У звичайній медицині ми боремося за те, щоб зберегти здоров'я людини. А в бойовій медицині ми часто жертвуємо здоров'ям людини, заради того, щоб зберегти життя. На жаль, такі реалії, але це правда.
За службу і наближення до перемоги - ця бригада медиків сьогодні отримала нагороди від командування та обладнання для надання медичної допомоги на полі бою.
Разом Переможемо!
по темі
Завдяки спеціальному фіксатору людина може самостійно їсти ложкою та виделкою, чого не просто зробити з механічним протезом. Сам тримач доволі простий як у розробці, так і у використанні.
Олена Авілова з Харкова відкрила у місті кав'ярню, про яку мріяв її син. Чоловік загинув у боях на Харківщині. І тепер заклад із назвою "Паломник" - саме таким був позивний у бійця - згуртовує і військових, і матерів полеглих героїв.
Там надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну допомогу тим, хто постраждав від війни. До офіційного старту - центр працював в тестовому режимі й взяв під опіку близько 20 родин, і біженців, і одеситів.
У Кропивницькому медики просять долучатися до донорства. Через свята та весняно-польові роботи активність донаторів знизилася. При цьому потреба в крові не зменшується.
Вони проводять в операційних 24 години на добу. Українські медики впевнено тримають свій фронт. Й за рік повномасштабного вторгнення - значно виросли в професійному плані.
Ізраїльські військові-психологи у Хмельницькому ділилися досвідом роботи із постраждалими. Ізраїль понад 80 років боронить свої кордони, тож про те, як подолати душевні травми внаслідок війни там знають не на словах.