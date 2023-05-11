У бойовій медицині ми часто жертвуємо здоров'ям людини, заради того, щоб зберегти життя.

В Україні та світі - завтра 12 травня відзначатимуть Міжнародний день медсестри. Професія як ніколи актуальна для України як в тилу, так і на фронті. Бойові медики на вагу золота. Та готуються до роботи у тилу - в умовах наближених до бойових. На одному з таких навчань сьогодні побував Даніїл Снісар - його репортаж далі.

Північний напрямок, оперативно-тактичне тренування. За легендою, у ході бою з ворогом, кілька бійців ЗСУ - отримали важкі поранення. Завдання - врятувати життя травмованим. Вирушає евакуаційна група, у складі якої бойові медики.

Умови максимально наближені до реальних. Медикам необхідно на місці надати першу допомогу постраждалим, зокрема, зупинити кровотечу та зафіксувати кінцівки. А потім транспортувати пораненого з поля бою.

Евакуації тренуються не лише на суходолі. Як у цьому випадку - з форсуванням річки.

Далі пораненого доставляють на позицію, в медпункт, де проводять основні медичні маніпуляції.

Максим - бойовий медик, з досвідом роботи у найгарячіших точках на фронті. На його рахунку - десятки, якщо не сотні врятованих життів наших хлопців.

Максим, бойовий медик:

Багато бойових медиків треба готувати, їх не вистачає. Вони дуже часто поранені. Бо вони завжди на передку, допомагають безпосередньо пораненим і самі отримують поранення. Тому цей процес має бути замкнутий - постійне навчання, постійно треба формувати ще більше тренувальних центрів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Бойові медики цього батальйону повернулися з виконання завдання на Сході нашої держави, і вони продемонстрували іншим керівникам з медичного забезпечення, як необхідно готуватися до тих завдань, які будуть очікувати на Сході. Ми маємо розуміти, що бойові медики - це янголи-охоронці. Вони завжди мають охороняти тих, хто потребує цієї допомоги.

Щодня на фронті працюють сотні бойових медиків.

Ольга, старший фельдшер медичного пункту евакуації:

Вони мають насамперед вірити у себе, не сумніватися у собі, у своїй країні, у своїх Збройних силах. Все!

Цими якостями мають володіти медики, в умовах бойових дій, каже Ольга - вона фельдшерка. На фронт пішла добровольцем, у перші дні повномасштабного вторгнення росії.

Ольга, старший фельдшер медичного пункту евакуації:

Важко - морально кругом, однаково - фізично, більш важко фізично було на Слов'янсько-Краматорському напрямку, тому що там був період, коли хлопці тримали Долину. За Долиною були кацапи - я просто, зазвичай, матюкаюся на них. Там було важко, тому що дороги прострілювались. І весь час потрібно це було робити максимально швидко. Максимально не наражаючи себе на небезпеку і надаючи допомогу.

Олександр, бойовий медик:

У звичайній медицині ми боремося за те, щоб зберегти здоров'я людини. А в бойовій медицині ми часто жертвуємо здоров'ям людини, заради того, щоб зберегти життя. На жаль, такі реалії, але це правда.

За службу і наближення до перемоги - ця бригада медиків сьогодні отримала нагороди від командування та обладнання для надання медичної допомоги на полі бою.