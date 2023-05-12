Окупанти збираються вивезти кілька тисяч працівників із Запорізької АЕС. Після цього, як вважають в "Енергоатомі", ще гостріше постане питання нестачі кадрів. Бо на станції й тепер не вистачає фахівців, які мають стежити за об'єктом навіть у відключеному стані. Більше про те, що нині відбувається на АЕС в нашому сюжеті.

З тимчасово окупованих територій на Запоріжжі окупанти автобусами вивозять людей. Так звана евакуація оголошена і в Енергодарі. Місцеві жителі на пропозицію переселення не погоджуються. А от колаборанти поспіхом пакують речі та вивозять свої сім'ї. Втім, їдуть не з порожніми руками. Тягнуть із собою награбоване.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

З медико-санітарної частини досить багато обладнання вже вивезли й фактично медико-санітарна частина навіть і на 50% зараз не працює по тих відділеннях, які є. Що стосується обладнання - техніки, комп'ютерної техніки та документації - з паспортного столу вже все повивозили.

Повністю розграбовані й підприємства у промзоні поблизу АЕС. На самій станції рашисти посилили перевірки. Працівникам заборонили користуватися мобільними. Окупанти розміщують на території об'єкта військову техніку та мінують його.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Вони проводять певні замінування, але вони проводять певні замінування по всій території лінії фронту, причому хаотично і так далі. З приводу того, що станція використовується перш за все як склад озброєння і не тільки, вони там проводять певні тренування, як я вже колись казав, і більш того вони роблять все так, щоб ту документацію, яка залишається на станції вивозять.

Та йдеться не лише про документи чи обладнання. Під виглядом так званої евакуації рашисти планують вивезти понад три тисячі людей. Перш за все це працівники станції, які підписали контракт з "Росатомом" та їхніх родичів. Раніше, як повідомляли у Генштабі ЗСУ, частину сімей запорізьких атомників загарбники вже вивезли з міста.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Єдина гарантія подальшої безпеки станції - її деокупація. В "Енергоатомі" зазначають, вже готують фахівців, які стежитимуть за АЕС після її звільнення.

Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій.

Нагадаємо, за понад рік окупації рашисти неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та прикриваючись нею постійно гатять по прилеглих населених пунктах. Найбільша в Європі атомна станція витримала з півдесятка блекаутів. Усі її енергоблоки наразі зупинені. Для власних потреб АЕС бере електроенергію з української мережі.