Зеленський схвалив план реформи правопорядку та пояснив цілі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку у країні. Таке нововведення допоможе Україні на шляху вступу до ЄС.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - всіх правоохоронних органів та прокуратури. Це докладний документ, розрахований на час до 27-го року. Якщо говорити просто, ми маємо гарантувати систему забезпечення справедливості та правопорядку, яка відповідатиме і нашій меті швидкого вступу України до ЄС", - заявив Зеленський.
За його словами, кожен елемент державної системи має працювати так, щоб люди відчували безпеку, захищеність та справедливість.
"Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до діючих від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури - ключові в цьому. Звісно, разом з усіма іншими, хто працює у державному апараті", - додав президент.
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