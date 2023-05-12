Маляр про ситуацію в Бахмуті: українські військові просунулись вперед на 2 км [ Редагувати ]
Окупанти дають неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно мають на меті виправдати реальну ситуацію своїх втрат та поразок у Бахмуті. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.
Про це повідомляє в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", - констатує вона.
Насправді ж реальна ситуація протягом тижня, за словами Маляр, така, що попри наявність зброї:
ворогу не вдалось реалізувати свої плани;
ворог зазнав великих втрат у живій силі;
наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.
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