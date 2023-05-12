В Офісі президента спростували заяви про відмову виступу Зеленського на Євробаченні [ Редагувати ]
Офіс президента спростував заяви ЗМІ про те, що нібито Володимир Зеленський звертався до організаторів пісенного конкурсу Євробачення з проханням виступити онлайн.
Про це повідомляє прес-секретар президента Сергій Никифоров.
"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - зазначив він.
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