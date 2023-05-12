За добу на Таврійському напрямку українські військові знищили роту російських загарбників та 20 одиниць ворожого озброєння й техніки. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Так, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Протягом минулої доби окупанти здійснили 18 атак, успіху не досягли та відійшли.

Загарбники застосовують танки, РЗСВ та ствольну артилерію при обстрілі позицій українських підрозділів та населених пунктів, які межують із лінією зіткнення. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 428 обстрілів.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 752 вогневих завдань. Мова йде про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, які були виявлені раніше.

Втрати росіян вбитими та пораненими склали більше роти. Також було знищено та пошкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, йдеться про 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 2 безпілотники Zala, ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, броньовану ремонтно-евакуаційну машину та автомобільну техніку. Також було знищено 3 склади боєприпасів противника.