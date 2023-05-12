Зеленський провів Ставку: що відомо [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та звітував про результати.
Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.
За його словами, були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.
Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет.
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