"Міноборони замовить танки "Оплот" для ЗСУ" - Резніков [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Міністерство оборони замовить в "Укроборонпрому" танки БМ "Оплот". Цю машину протестували на полігоні в Харківській області.
Про це він сказав під час візиту до Харківської області.
Зокрема, перевірив "Оплот" не тільки Резніков, а і голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич та директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність - це збереження життя наших захисників і захисниць...Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти".
Окрім того, в рамках візиту глава Міноборони нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що "Укроборонпром" є надійним партнером на шляху до перемоги.
Кількість танків, які має виготовити "Укроборонпром", а також терміни передачі їх ЗСУ міністр не оголосив.
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