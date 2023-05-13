росія вночі атакувала Україну: усі подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У ніч проти суботи, 13 травня, окупанти здійснили чергову масштабну атаку теритоії України.
Повітряна тривога почала ширитися країною близько 01:20. У моніторингових чатах попередили про загрозу атаки ракетами й дронами півднну частину держави.
Близько 01:30 у пролунали вибухи в Миколаєві. Згодом очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що загарбники вчергове атакували цивільні об'єкти. Невдовзі стало відомо про пожежу в житловлму будинку, яку вже ліквідували рятувальники.
У Миколаївській міській раді поінформували, що внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа на підприємстві, а також пошкоджено житлові будинки й навчальний заклад. Є троє постраждалих серед населення.
О 02:30 тривога була оголошена зокрема й у столиці. Вибухи пролунали в Київській області. У ОВА попередили місцевих про загрозу атаки БпЛА, зазначили, що в регіоні працює ППО. Мешканців закликали бути в укритті.
Ближче до ранку про повітряну загрозу сповістили й жителів західних регіонів. Численні звуки вибухів чули на Хмельниччині та Львівщині.
"У результаті обстрілів Хмельниччини слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'ятьох рейсів на даний момент", – Укрзалізниця.
- №38/36 Ужгород, Перемишль - Одеса;
- №119 Запоріжжя - Львів;
- №139 Київ - Кам'янець-Подільський;
- 85/233 Покровськ, Дніпро - Львів;
- №716 Перемишль - Київ.
Наразі немає офіційних подробиць про наслідки російської атаки Київщини, Хмельниччини та Львівщини.
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