Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги - ЗМІ [ Редагувати ]
Уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.
Про це пише Spiegel.
Згідно з даними видання, Україна отримає:
- 20 бронетранспортерів Marder;
- 30 танків Leopard 1;
- 18 колісних гаубиць;
- 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;
- 12 пускових установок IRIS -T-SLS;
- сотні керованих ракет для вищезгаданої системи;
- та інше.
Зазначається, що Німеччина також хоче допомогти нашій країні у розвідці. Запланова постава до 200 розвідувальних БПЛА. Тако мова йде й про передачу 100 захищених бойових машин, які використовуються для транспортування військових на фронт, а також 100 машин логістичної підтримки.
Нова поставка повинна не лише посилити наші сухопутні війська, але й суттєво модернізувати протиповітряну оборону.
Видання додає, що пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені, що буде символом німецької солідарності з нашою країною.
по темі
Місцеві ЗМІ повідомляють - на базах Бундесверу нині проходять підготовку наші спецпризначенці. Чого їх навчають? І чи підтверджує цю інформацію офіційний Берлін? Усі деталі - в наступному матеріалі.
Про підтримку Заходу, пріоритети відновлення та кошти, які для цього будуть потрібні - в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповів уповноважений уряду Німеччини з відбудови України Йохен Фласбарт. Розмову з ним - дивіться далі.
Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T
Берлін, кінець лютого, мітинг біля Бранденбурзьких воріт. Учасники вимагають припинити поставки зброї в Україну і посадити Київ та москву за стіл переговорів. Серед мітингарів - ультраліві та ультраправі.
Німеччині слід передати Україні бойову авіацію, щоб країна могла забезпечити свою безпеку у довгостроковій перспективі