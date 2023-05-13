ЗСУ на Бахмутському напрямку ще більше просунулися у глибину ворога - Череватий [ Редагувати ]
Українські військові продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ вдалося просунутися ще на 300 метрів у глибину ворога.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше у результаті цієї оборонної операції - це постійно наноситься удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка", - сказав Череватий.
Він зазначив, що просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.
За словами Череватого, українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті, оскільки ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Проте все залежить від ситуації на полі бою.
по темі
Збройні сили України прорвали оборону російської армії біля Бахмута та Соледара. Про це повідомляють російські "воєнкори" та українські військові
Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку
Внаслідок наступальних дій українських захисників на південно-західному фланзі Бахмута звільнено частину української території, знищено кілька сотень окупантів, є полонені. Про це розповів командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький
Застосування російськими військами заборонених фосфорних бомб у Бахмуті не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні ворога
Міноборони росії змінило плани щодо бойових дій. Першочергове завдання окупантів на Донеччині відтепер підготовка до захисту від очікуваного українського контрнаступу, а не захоплення Бахмуту. Так вважають в американському Інституті вивчення війни.