Українські військові продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ вдалося просунутися ще на 300 метрів у глибину ворога.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше у результаті цієї оборонної операції - це постійно наноситься удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка", - сказав Череватий.

Він зазначив, що просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.

За словами Череватого, українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті, оскільки ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Проте все залежить від ситуації на полі бою.