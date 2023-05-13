Залишившись без світла та газу, люди перемкнули все на генератори.

російські окупанти вдарили вночі ракетами по Миколаєву. Постраждали троє людей. Є влучання в інфрастурктурі на житлові об'єкти. Про наслідки докладніше розкаже Марина Михайловська.

Декілька гучних вибухів і до ДСНС починають масово надходити виклики. Вночі, коли миколаївці мирно спали, росіяни атакували місто. Через влучання - почалися пожежі.

Людей екстрено евакуювали з палаючих квартир.

Артем Вагін - речник ДСНС в Миколаївській області:

Вогнеборці оперативно загасили пожежу на 4 поверсі. Площа 40 кв. м. В цій же будівлі була пожежа на обʼєкті. Загасили поежу площею 70 кв м. Також загасили пожежу в 80 кв м на іншому підприємтстві.

Вже зночі на місці працювали комунальники та медики. Люди оговтуються і намагаються дати раду своїм квартирам.

Юлія - мешканка зруйнованого будинку:

Ми викинули пральну машинку, плиту, вся стіна кухонна згоріла.

Квартира Юлі на останньому поверсі. Зруйнована вщент. Вибуховою хвилею їм рознесло вікна. Та ще й зайнялася пожежа.

Юлія - мешканка зруйнованого будинку:

Це те, що ми знайшли. І дрібні такі квадратні. Якщо б спали на дивані, то все, не було б нас в живих.

Лілія з родиною лише нещодавно повернулася до Миколаєва. Цієї ночі, зізнається, було дуже страшно.

Лілія Якубовська - мешканка зруйнованого будинку:

Нам взагалі щастить, то там приліт, то тут прилетіло тепер. Ну нічого.

За словами свідків, перший гучний звук почули з боку дитсадка, потім прилетіло по хлібозаводу. Вибухова хвиля зачепила сусідні будинки. Постраждало троє людей.

Дмитро Бездольний - директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва:

Радіус пошкодження дуже великий. Вибиті вікна в радусі кварталу. Не можу назвати точну кількість, іде перевірка.

Найбільші руйнування на хлібозаводі. Снаряд влучив у двоповерхову будівлю підприємства. Пошкоджені машини та комунікації.

Альона Ракова - директорка хлібозаводу:

Труби взірвані були. Дякуючи працівникам, які з облгазом перекрили газ, бо могло бути. Окрім прильоту ще був газ. Але слава богу всі живі.

Залишившись без світла та газу, люди перемкнули все на генератори. До того через обстріл жителі міста залишилися і без хліба.

Олександр Сєнкевич - міський голова Миколаєва:

Там немає військових, але техніка, яка залучена для перевезення хлібу в Херсон і Миколаїв, дуже понівечена, і це може вплинути на логістику хлібу в Миколаєві та Херсоні. Можливо, це знову терористичний акт, який направлений на те, щоб людей вбити, заморити голодом.

На заводі сподіваються, що газ їм зможуть відновити до вечора і вони зможуть розпочати повноцінну роботу. Та обіцяють докласти максимум зусиль, аби місто без хліба не залишилося.