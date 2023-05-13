Аеророзвідники кажуть: полювання на "орків" - це не прогулянка на природі.

Українська аеророзвідка знищує окупантів на фронті! Попри те, що ворог за допомогою радіоелектронних систем глушить зв'язок дронів із супутником, хлопці знаходять варіанти підіймати електронних птахів у небо. Як аеророзвідники працюють у Вугледарі - бачили колеги із Військового телебачення.

Вони підіймають своїх електронів птахів високо в небо і бачать ворога, мов на долоні.

Всі думають, що аеророзвідка - це далеко. Десь хтось літає... Це дуже близько. Це всередньому кілометр до "нуля".

Вугледар. Місто, яке ворог перетворив на суцільні руїни. Аерорвідники тут знають кожен будинок, кожен закуток та лісосмугу. Окупантам щоденно скидають із дронів смертоносні подарунки!

Олег Грицун, військовий кореспондент:

Щоденно в соцмережах ми бачимо, як дрони, квадрокоптери залітають до орків в окопи і скидають туди гранати. Це щось схоже на компʼютерну гру. Сидить пінгвін, дивиться монітор і керує джойстиками.

Олег Грицун, військовий кореспондент:

Щоб дрону злетіти, йому потрібно зловити супутник, але є один нюанс - ворожий РЕБ, радіо-електронна боротьба, постійно глушить наш звʼязок і ми чекали буквально хвилин десять, поки дрон зловить, дрон зловив і ми готові до роботи.

Ворожі радіоелектронні установки заважають працювати нашим захисникам. Але хлопці знаходять способи відновити зв'язок!

Позивний "Студент" , військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора ми розбили один із іх генераторів, він живив одну із "глушилок" тут на цьому районі. Після того, як ми його знищили. Одразу звʼязок став кращий. Тобто всі працювали нормально. Сьогодні щось нове вони підключили, напевно в якійсь іншій точці.

Попри усі труднощі наші аеророзвідники добряче псують окупантам життя.

- За час дві бехи спалили. Людей я не знаю. Багато. - Ну батальйон десь? - Десять звісно.

Звідси до найближчої позиції росіян дев'ятсот метрів. Ось так бійці пригощають їх снарядами!

Буває так. Там є різні принципи роботи, що ми кидаємо. Гранати, "Ефки". А це снаряд накальної дії. Потрібно, щоб плюс-мінус він впав рівно для того, щоб пробив капсуль і підривник спрацював.

Але захисники все ж не полишають спроби підсмажити окупантів.

Олег Грицун, військовий кореспондент:

Пінгвін сьогодні діджей і робить запальну вечерінку для окупантів. Вже третій раз робимо виліт. Ціль цієї гранати була така: зробити так, щоб здетонував термобар, але оператор побачив рухи ворогів і зараз будемо накидувати туди.

Аеророзвідники кажуть: полювання на "орків" - це не прогулянка на природі. Інколи треба витратити чимало часу для гарного результату. Найбільше бійців тішить те, що рашисти після таких атак з повітря, перевиховуються!

Найбільший кайф, коли ти перший раз прилітаєш, воно тобі фак тикає, а на третій раз вони вже починають хреститися!

Олег Грицун, військовий кореспондент:

З трьох гранат одна зірвалась, одна не зірвалась і одна не попала. Ми вже повертаємося назад, а ви поки подивіться результати роботи хлопців.

Впродовж дня аеророзвідникам вдалося знищити дві антени радіоелектронної боротьби та самих окупантів. Наші захисники вірять - Україна незабаром переможе!