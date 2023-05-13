У Харкові триває боксерський турнір на честь героїв оборони міста [ Редагувати ]
У Харкові триває боксерський турнір на честь героїв оборони міста. З міркувань безпеки подія відбувається у вкрай незвичному для змагань місці. На рингу - збірна України проти збірної міста-героя Харкова. Репортаж Світлани Шекери.
До Харкова повертається великий спорт.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Вперше за півтора роки Харків приймає справжній чемпіонат. Щоправда, задля безпеки спортсменів і глядачів довелося спутитися під землю.
Боксерський ринг встановили на станції метрополітену. Глядачі займають місця на платформі, поруч із вагонами, які довелося на декілька годин зупинити.
Іван, харків'янин:
Підтримати мого найкращого друга Цекало Руслана. МНСК по боксу. Настрій гарний, радий, що в Харкові хоч якісь змагання проводяться.
Поліна, харків'янка:
Місто оживає, квітне, люди повертаються додому. І в таке чудове наше місто, місто-герой, ми переможемо, і чекаємо на майбуитню перемогу.
Організатори кажуть, це вперше в світі, коли чемпіонат довелося проводити під землею.
Олександр Манчак, віце-президент федерації боксу України:
Основна ідея цього заходу - це вклонитися нашим захисникам, які дають нам можливість тренуватися, проводити змагання, жити вільним життям.
На рингу - олімпійська збірна України проти збірної Харкова. Та сили, кажуть організатори, практично рівні.
Олександр Манчак, віце-президент федерації боксу України:
Харківські спортсмени складають кістяк збірної України, тому сьогодні на рингу будуть битися збірники між собою. Так, є титуловані, у нас буде битися Юрій Захарєєв, це чемпіон світу, діючий. Багаторазоваий чемпіон Європи, Альдер Абдураїмов.
Харківська боксерська школа - найсильніша в Україні. Та з початком великої війни рашисти розбомбили практично всі тренувальні бази і спорткомплекси.
Данило Дрижак, боксер:
Ми боксируем Харків - Рівне. В Рівне нас дуже добре прийняли. Ми там продовжили тренуватись. Запросили, у меня тут родители остались, сам я с Салтовки Северной. Там пострадало конечно сильно, но ничего, боремся, Украина победит.
Богдан Толмачов, боксер:
Я сьогодні приймаю участь зі збірною Харкова.Зараз я тренуюсь у м. Коломия Івано-Франківської обл. Але дуже хочеться в Харків повернутися, дуже хочеться.
Серед гостей та глядачів - і захисники, які обороняли Харків, а тепер крошать рашистів під Бахмутом. Кажуть, задля того й б'ються, щоб навіть в прифронтовому Харкові проходили такі змагання, а молодь мала змогу займатися спортом.
Олег, військовослужбовець ЗСУ:
Це дуже важливо розвивати молодь, да і щоб молодь теж брала приклад з нас. Багато хто з нас займався, я теж і боксом займався, і змішаними одноборствами. Бокс загартовується дух, який потім допомагає і на війні. Ось так.
На рингу і на імпровізованих трибунах - неабиякий накал емоцій.
Переможці - отримають відзнаки. Та усі свої перемоги, кажуть боксери, присвячують захисникам Харкова, завдяки яким місто вистояло й поступово оживає.
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