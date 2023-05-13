На рингу і на імпровізованих трибунах - неабиякий накал емоцій.

У Харкові триває боксерський турнір на честь героїв оборони міста. З міркувань безпеки подія відбувається у вкрай незвичному для змагань місці. На рингу - збірна України проти збірної міста-героя Харкова. Репортаж Світлани Шекери.

До Харкова повертається великий спорт.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Вперше за півтора роки Харків приймає справжній чемпіонат. Щоправда, задля безпеки спортсменів і глядачів довелося спутитися під землю.

Боксерський ринг встановили на станції метрополітену. Глядачі займають місця на платформі, поруч із вагонами, які довелося на декілька годин зупинити.

Іван, харків'янин:

Підтримати мого найкращого друга Цекало Руслана. МНСК по боксу. Настрій гарний, радий, що в Харкові хоч якісь змагання проводяться.

Поліна, харків'янка:

Місто оживає, квітне, люди повертаються додому. І в таке чудове наше місто, місто-герой, ми переможемо, і чекаємо на майбуитню перемогу.

Організатори кажуть, це вперше в світі, коли чемпіонат довелося проводити під землею.

Олександр Манчак, віце-президент федерації боксу України:

Основна ідея цього заходу - це вклонитися нашим захисникам, які дають нам можливість тренуватися, проводити змагання, жити вільним життям.

На рингу - олімпійська збірна України проти збірної Харкова. Та сили, кажуть організатори, практично рівні.

Олександр Манчак, віце-президент федерації боксу України:

Харківські спортсмени складають кістяк збірної України, тому сьогодні на рингу будуть битися збірники між собою. Так, є титуловані, у нас буде битися Юрій Захарєєв, це чемпіон світу, діючий. Багаторазоваий чемпіон Європи, Альдер Абдураїмов.

Харківська боксерська школа - найсильніша в Україні. Та з початком великої війни рашисти розбомбили практично всі тренувальні бази і спорткомплекси.

Данило Дрижак, боксер:

Ми боксируем Харків - Рівне. В Рівне нас дуже добре прийняли. Ми там продовжили тренуватись. Запросили, у меня тут родители остались, сам я с Салтовки Северной. Там пострадало конечно сильно, но ничего, боремся, Украина победит.

Богдан Толмачов, боксер:

Я сьогодні приймаю участь зі збірною Харкова.Зараз я тренуюсь у м. Коломия Івано-Франківської обл. Але дуже хочеться в Харків повернутися, дуже хочеться.

Серед гостей та глядачів - і захисники, які обороняли Харків, а тепер крошать рашистів під Бахмутом. Кажуть, задля того й б'ються, щоб навіть в прифронтовому Харкові проходили такі змагання, а молодь мала змогу займатися спортом.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

Це дуже важливо розвивати молодь, да і щоб молодь теж брала приклад з нас. Багато хто з нас займався, я теж і боксом займався, і змішаними одноборствами. Бокс загартовується дух, який потім допомагає і на війні. Ось так.

На рингу і на імпровізованих трибунах - неабиякий накал емоцій.

Переможці - отримають відзнаки. Та усі свої перемоги, кажуть боксери, присвячують захисникам Харкова, завдяки яким місто вистояло й поступово оживає.