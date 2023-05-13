В окупованому Луганську пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: t.me/incident_lug
У суботу, 13 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Це другий такий випадок за сьогоднішній день.
На цей час інформації щодо вибуху або можливих "прильотів" не надходило.
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