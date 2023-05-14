ЗСУ знищили десятки артсистем: нові втрати окупантів [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано;
- танків - 3756 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 7325 (+18) од.;
- артилерійських систем - 3116 (+21) од.;
- РСЗВ - 562 (+1) од.;
- засоби ППО - 314 (+0) од.;
- літаків - 308 (+0) од.;
- гелікоптерів - 294 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2696 (+31) од.;
- крилаті ракети - 970 (+0) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6018 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 404 (+2) од.;
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