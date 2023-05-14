У ніч проти неділі, 14 травня, російські окупанти атакували Україну з різних напрямків. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

ППО відпрацювала по крилатих ракетах та ворожих БПЛА.

Зазначається, що ворог запускав ударні дрони "Shahed-136/131" з різних напрямків. Зокрема окупанти здійснювали запуски ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі, а також крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Протягом ночі наша ППО знищила три крилаті ракети й 25 безпілотників, серед яких:

18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";

один ударний БпЛА типу "Ланцет";

два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

чотири БпЛА, тип яких наразі уточнюється ;

три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55;