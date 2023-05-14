Нічна атака на Україну: скільки ракет та безпілотників збила ППО [ Редагувати ]
У ніч проти неділі, 14 травня, російські окупанти атакували Україну з різних напрямків. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
ППО відпрацювала по крилатих ракетах та ворожих БПЛА.
Зазначається, що ворог запускав ударні дрони "Shahed-136/131" з різних напрямків. Зокрема окупанти здійснювали запуски ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі, а також крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Протягом ночі наша ППО знищила три крилаті ракети й 25 безпілотників, серед яких:
- 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
- один ударний БпЛА типу "Ланцет";
- два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
- чотири БпЛА, тип яких наразі уточнюється ;
- три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55;
Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
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