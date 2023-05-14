У Чорне море вийшли ракетоносії: скільки на них "Калібрів" [ Редагувати ]
У неділю, 14 травня, війська рф вивели у Чорне море чотири носії ракет. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Загальний залп може становити близько 25 крилатих ракет "Калібр".
Так, окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів. Серед них чотири ракетоносії. Один з ворожих носіїв - підводний.
Максимальний залп ворожих кораблів може становити 25 крилатих ракет типу "Калібр".
Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки. Отже, рівень ракетної загрози залишається високим. Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте зосереджені і відповідальні.
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