Ігнат про інцидент з авіацією рф у Брянській області: нарвалися на якісь неприємності [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що до інциденту зі збитими у Брянській області літаками та гелікоптерами причетні самі росіяни. Він припустив, що окупанти "нарвалися на якісь неприємності".
Про це повідомив він в ефірі телемарафону.
"Росіяни вже все прокоментували, визнали - чорний день авіації. Росіяни вже самі все розказали, що відбувалося. Задіювалися вертольоти, постановники перешкод, ударна авіаційна група, яка здійснювала атаку України з Брянської області керованими авіабомбами. Там вже і про третій гелікоптер мова йде, тому 5 (авіаційних суден, - ред.), напевно, нарвалися на якісь неприємності", - сказав Ігнат.
Водночас речник Повітряних сил погодився з твердженням, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.
"Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - додав Ігнат.
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