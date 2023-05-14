Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що до інциденту зі збитими у Брянській області літаками та гелікоптерами причетні самі росіяни. Він припустив, що окупанти "нарвалися на якісь неприємності".

Про це повідомив він в ефірі телемарафону.

"Росіяни вже все прокоментували, визнали - чорний день авіації. Росіяни вже самі все розказали, що відбувалося. Задіювалися вертольоти, постановники перешкод, ударна авіаційна група, яка здійснювала атаку України з Брянської області керованими авіабомбами. Там вже і про третій гелікоптер мова йде, тому 5 (авіаційних суден, - ред.), напевно, нарвалися на якісь неприємності", - сказав Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил погодився з твердженням, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.

"Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - додав Ігнат.