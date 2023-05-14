Президент України Володимир Зеленський сьогодні прилетить до Франції з візитом.

Про це повідомляє AFP.

"Президент України Володимир Зеленський очікується сьогодні в Парижі після відвідин Риму в суботу і Німеччини сьогодні", - повідомили джерела видання.

Очікується, що Зеленський прибуде до Парижа до кінця сьогоднішнього дня.

За даними Le Figaro, Зеленський приземлиться рано ввечері на авіабазі Велізі Віллакубле. Його зустрічатимуть прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн і міністр закордонних справ Катрін Колонна.

У понеділок вранці, 15 травня, у Версальському замку Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, що це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у лютому цього року Зеленський відвідував Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.