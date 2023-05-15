Франція та Україна в спільній заяві закликали російських загарбників вийти з захопленої Запорізької атомної електростанції.

"Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими Збройними силами створює серйозну загрозу", - йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського та його французького колеги Еммануеля Макрона.

Крім цього, в заяві закликають Росію "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".