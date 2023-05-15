Франція та Україна в спільній заяві закликали рф покинути ЗАЕС [ Редагувати ]
Франція та Україна в спільній заяві закликали російських загарбників вийти з захопленої Запорізької атомної електростанції.
"Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими Збройними силами створює серйозну загрозу", - йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського та його французького колеги Еммануеля Макрона.
Крім цього, в заяві закликають Росію "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
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