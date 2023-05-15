Сунак пообіцяв Зеленському допомогу союзників у цей "вирішальний момент" [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що сьогоднішня зустріч із Володимиром Зеленським припадає на "вирішальний момент у опорі України", і союзники країни "не повинні їх підвести".
"Це вирішальний момент у опорі України жахливій агресивній війні, яку вона не обирала і не провокувала. Їм потрібна постійна підтримка міжнародного співтовариства для захисту від шквалу безжальних та безцільних атак, які були повсякденною реальністю вже більше року", - сказав він.
Як зазначив Сунак, союзники не повинні підвести Україну. "Лінія фронту путінської агресивної війни може проходити в Україні, але лінії розлому простягаються у всьому світі. У наших спільних інтересах забезпечити успіх України, а путінське варварство не буде винагороджене", - заявив британський прем'єр.
"От чому Велика Британія підтримує нашу підтримку України - від танків до навчання, від боєприпасів до бронетехніки. І це послання солідарності голосно звучатиме на всіх моїх зустрічах з іншими світовими лідерами в наступні дні", - додав він.
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