У понеділок, 15 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком під час свого візиту до країни.

Про це Сунак повідомив у Twitter.

Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським, написавши "З поверненням".

Також і президент України Володимир Зеленський звітував у соцмережах про зустріч із колегою.