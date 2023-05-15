Зеленський зустрівся з прем'єром Британії [ Редагувати ]
У понеділок, 15 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком під час свого візиту до країни.
Про це Сунак повідомив у Twitter.
Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським, написавши "З поверненням".
Також і президент України Володимир Зеленський звітував у соцмережах про зустріч із колегою.
Welcome back, @ZelenskyyUa 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ph57ZoUHpC— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2023
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