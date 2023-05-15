Group DF категорично відкидає усі звинувачення силовиків [ Редагувати ]
Group DF категорично відкидає всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів та топменеджерів групи, а також проти її акціонера Дмитра Фірташа. Про це йдеться у офіційній заяві Групи, яка знаходиться у розпорядженні програми "Подробиці".
Заява була оприлюднена у відповідь на оприлюднені силовими органами 15 травня звинувачення на адресу Дмитра Фірташа та топменеджерів Регіональної Газової Компанії.
"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи", - йдеться у заяві Групи.
У документі наголошується, що "країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може скотитися в епоху більшовицького воєнного комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу".
Група заявила про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених у матеріалах СБУ.
"Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту".
Нагадаємо, що за період війни бізнеси Group DF зазнали значних втрат, як і багато інших великих бізнесів в Україні. Попри вимушені зупинки, перебої в роботі, втрату активів та фізичні руйнування наших підприємств, Група допомагала та продовжує допомагати державі: за період повномасштабної війни пряма допомога українцям, містам та ЗСУ перевищила 826,4 млн гривень.
по темі
Іво Бобул подав до суду на журналістку Емму Антонюк після скандального інтерв'ю і звинувачень у сексизмі Співак переконаний, що журналістка хотіла хайпанути на його імені та гучному скандалі. Бобул наполягає, що не дозволяв публікувати скандальне інтерв'ю з ним
Українські військовослужбовці за останні дві доби просунулися на флангах довкола Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий
Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко вперше з 9 травня, коли він брав участь в урочистостях дня перемоги у москві, з'явився на публіці. Його пресслужба поширила кадри його поїздки до Центрального командного пункту ВПС та ППО Білорусі
Угорщина заблокувала виділення нового траншу для України в розмірі 500 млн з Європейського фонду миру
Внаслідок вибуху в центрі окупованого Луганська отримав поранення "глава МВС" самопроголошеної "лнр" Ігор Корнет. Корнет перебуває у тяжкому стані, він у реанімації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається після візитів до Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії з новими оборонними пакетами для України. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 15 травня