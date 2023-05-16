Історичні місця, риболовля, спілкування і робота у задоволення - корисні для психологічного і фізичного відновлення військових.

Центр реабілітації для військових - створюють на Хмельниччині у старовинній Меджибізькій фортеці. Ініціатором ідеї рік тому був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який у січні загинув під час авіакатастрофи в Броварах. Що потрібно для реалізації важливого задуму, і як проєкт під назвою "Дотик" оцінюють самі військовослужбовці - дізнавалися наші журналісти.

Побудована, як сімейна усипальниця. Це приміщення будувалося як костел.

Військовики, що на реабілітації - особливі гості Меджибізької фортеці. Після надважких поранень, щойно ставши на милиці, до екскурсії долучився і 26-річний харків'янин Андрій.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

попадання в грудну клітку, ребро поломане, порвало кишку пряму тонку і роздробило тазові кості.

Старовинні мури, підземелля, унікальні експонати й музей Голодомору. Військові тут дізналися й про те, що до реставраційних робіт ще з 2010 року долучався і хмельничанин Денис Монастирський. Разом із друзями відновлював "зубці" на 150-метровій стіні фортеці,

Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж":

Він написав грант, отримав грант Президента саме на такі реставраційні роботи. Він закінчив курси верхолазів, отримав дозвіл і зі своєю командою, зі своїми друзями, вони працювали на саме на оцій південній стіні.

А торік у грудні 22-го, дирекція заповідника, спільно з міністром МВС Монастирським розробили всеукраїнський проєкт "Дотик". Планували створити мережу Центрів психолого-соціальної реабілітації для поранених військовослужбовців на базі музеїв та замків Хмельниччини.

Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж":

У нас була зустріч в Міністерстві внутрішніх справ з Денисом Монастирським, і саме там ми обговорювали нашу спільну ініціативу разом з ЗСУ, Мін'юстом, Міністерством ветеранів - такий всеукраїнський проєкт. Завдяки цьому проєкту, тисячі бійців мали б відвідувати й працювати в наукових експедиціях, археологічних, працювати в природних заповідниках і проходити таку реабілітацію.

З військовими працюватимуть реабілітологи, психологи та юристи, щоб допомогти пораненим соціалізуватися. Подібний центр на 30 осіб працюватиме і в Малієвецькому музеї.

Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника "Меджибіж":

Будуть доглядати сад, впорядковувати доріжки, впорядковувати річку, водоспад чудовий. Спілкуватися, доглядати овець, коней. І це буде справжня реабілітація

Історичні місця, риболовля, спілкування і робота у задоволення - корисні для психологічного і фізичного відновлення військових.

Анаіт Болібрух, лікар-психолог медзакладу:

Ми вважаємо, що реабілітація психологічна має бути різностороння. Це не лише мають бути лікарняні стіни, які вже дуже приїдаються пацієнтам військовим. Це мають бути культурні заходи, екскурсії, які часто проводимо. Єднання з природою, яке також важливе. З працею, що дозволяє переключатися трішечки з думок на якусь діяльність.

Військові кажуть: місяць-два у такому Центрі допоможуть визначитись із подальшими планами на життя.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Солдати колишні доторкнуться до історичних фактів. Це їм піде на користь. Люди чимось займуться. Щось сподобається їм. Може вони захочуть продовжити далі займатись такою діяльністю. Я думаю, це гарне рішення

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут буде краще - можна буде походить, подивитися. Краще для душі.

До фінансування проєкту вже готові долучитися іноземні інвестори.