У ДСНС показали кадри наслідків нічної ворожої атаки на столицю. Під час якої сталася пожежа в Солом’янському районі, де загорілися автобуси та гараж.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у м. Києві.

Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.

"У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що в решті районах пошкодження несуттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Інформації щодо потерпілих немає.

Загалом на даних локаціях було залучено 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.