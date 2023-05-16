Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото) [ Редагувати ]
У ДСНС показали кадри наслідків нічної ворожої атаки на столицю. Під час якої сталася пожежа в Солом’янському районі, де загорілися автобуси та гараж.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у м. Києві.
Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
"У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначають, що в решті районах пошкодження несуттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.
Інформації щодо потерпілих немає.
Загалом на даних локаціях було залучено 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 70 чоловік особового складу.
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