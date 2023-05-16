Цього разу в Рогань приїхали 26 лікарів з різних міст України.

Без лікарів та аптек. Жителі деокупованих територій довгий час не мали змогу ані до лікаря звернутися, ані просто купити необхідні ліки в аптеці. Нині ж у звільнені населені пункти їдуть медичні волонтери. Це лікарі з усієї України, здебільшого вузькі спеціалісти, які у вихідні їдуть у різні села й містечка, щоб допомогти людям.

З усієї Рогані цього дня до місцевого клубу йдуть люди. Нині тут - імпровізована амбулаторія. Приймають медики-волонтери. За тісно розставленими столами - вузькопрофільні лікарі. Й до них вже утворилася черга.

Віктор Токар, житель селища Рогань:

У меня 5 лет после операции, стенты поставили. А кардиолог ставил в Краматорске. В Краматорск сейчас же не поедешь к кардиологу, там был кардиоцентр. Вот я пришел сюда к кардиологу.

Багато хто планує відвідати одразу кількох спеціалістів. Серед таких і пані Ірина.

Ірина Мірошніченко, жителька селища Рогань:

Я вообще к лору пришла. Сейчас уже прошла, сейчас пойду к терапевту, кардиологу. Во-первых лора у нас здесь нет. Надо ехать в Харьков, а здесь пришел, прошел.

Жінка каже: здоров'я після пережитого - значно погіршилося.

Ірина Мірошніченко, жителька селища Рогань:

Психика, конечно, после прилётов, нарушилась, конечно, очень. Я так вообще начинаю плакать, у меня такое всё. Мы уезжали, сейчас вернулись домой, сейчас как-то, знаете, дома. Тише стало, как-то спокойнее стало. А раньше, конечно, было, очень нехорошо. Нервная система вообще конечно сильно пошатнулась.

А в цьому кабінеті приймають одразу два хірурги.

Цього разу в Рогань приїхали 26 лікарів з різних міст України. Вони мають постійне місце роботи, а на вихідних - вирушають на деокуповані території. За день дають з пів тисячі консультацій.

Марина Дворська, отоларинголог, медик-волонтер:

Отоларингологи, кардіологи, терапевти, хірурги уролог, гінеколог, УЗД-спеціалісти, ЕКГ, педіатр, інфекціоніст, невропатолог, дерматолог. Тут люди можуть отримати якісну допомогу, амбулаторно у вигляді амбулаторного прийому, і також якщо лікар призначає пацієнту якесь лікування, то ліки вони також тут отримують абсолютно безкоштовно.

Ліки й ультразвукове дослідження - для багатьох жителів звільнених міст і сіл Харківщини - зараз майже недоступні. І наслідки цього лікарі вже спостерігають. Здоров'я у людей від початку повномасштабної війни суттєво погіршилося.

Марина Дворська, отоларинголог, медик-волонтер:

Люди насправді тяжкі, тому що коли приїжджаєш прямо на деокуповані території - це ті місця де навіть досі немає аптек, тобто у людей немає можливості не тільки купити собі ліки, які вони приймають постійно через хронічні захворювання. Найбільше - це серцево-судинні захворювання, так вони завжди є на першому місці, тому що більшість пацієнтів, ну точніше людей, які лишилися, це люди похилого віку, але й дуже багато дітей.

Під імпровізованою амбулаторією чергує карета швидкої. У разі необхідності стаціонарного лікування, людину одразу доправляють до лікарні. В команді медиків працюють також психологи. З ними люди обмінюються телефонами, щоб тримати зв'язок.