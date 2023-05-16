У вівторок, 16 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла про те, хто вже зараз може отримати кошти на відновлення зруйнованого росією майна.

З 10 травня працює програма "єВідновлення", вона стосується тих, хто може подати заявки на компенсацію з використанням нашого цифрового інструменту "Дія". Вона стосується тих, в кого на сьогодні зареєстроване пошкоджене житло в реєстрі "Речових прав". І стосується тих, хто може отримати компенсацію до 200 тисяч гривень.

"Програма обмеження кількістю грошей, які можна отримати для проведення ремонту, якраз ці гроші модна буде використати виключно цільовим способом, щоб оплатити будівельні матеріали, або провести будівельні роботи й зробити поточний ремонт у своєму зруйнованому житлі", - сказала вона.