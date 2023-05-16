Зеленський провів засідання Ставки: про що говорили [ Редагувати ]
У вівторок, 16 травня, одразу після повернення в України президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки.
Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад.
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