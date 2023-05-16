Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії обговорить довгострокову підтримку України [ Редагувати ]
На саміті Ради Європи в Ісландії планується обговорити довгострокові заходи безпеки для України.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
"Я говоритиму з іншими країнами, щоб переконатися, що ми продовжуємо підтримувати Україну", - йдеться у заяві.
Сунак додав, що мова йде про підтримку, необхідну для захисту від російської агресії.
"Також треба почати думати про довгострокові заходи безпеки, які ми захочемо вжити для підтримки України у перспективі", - сказав Сунак.
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