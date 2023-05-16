Президент України Володимир Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, український президент погодився прийняти місію африканських лідерів щодо можливого мирного плану, про яку заявляв раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса.

"Війна йде на території України. Тому єдиним планом є і буде український план", - додав Жовква.

Він додав, що Україна готова вислухати пропозиції деяких країн.

"Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня Київ відвідав представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Жовква зауважив, що єдиним реалістичним планом, який Україна прийме та реалізує разом зі своїми партнерами по всьому світу, це "формула миру" Зеленського.