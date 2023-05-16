Зеленський про нічну атаку рф на Україну: зробимо захист від терору максимально міцним [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський нагадав українцям, що велика праця як на політичному, так і на реальному фронті дозволила побудувати в Україні потужну систему протиповітряної оборони.
Про це він заявив у вечірньому зверненні у вівторок, 16 травня.
"Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що система ППО будувалаь день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо.
"І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми - разом із партнерами України - зробимо захист від терору максимально міцним", - підкреслив він.
по темі
Як завжди з такими візитами, є результат
Зеленський наголосив, що кремль атакував не український дрон
Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати росію зброєю чи іншими технологіями
Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено перші важливі кроки в рамках контрнаступу Збройних сил України
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та звітував про результати