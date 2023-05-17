Футболісти "Інтера" з рахунком 1:0 обіграли "Мілан" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

М'яч на 74-й хвилині забив Лаутаро Мартінес. Перша зустріч завершилася перемогою "Інтера" з рахунком 2:0.

"Інтер" та "Мілан" проводять домашні матчі на одному стадіоні - "Сан-Сіро". У зустрічі-відповіді офіційним господарем поля був "Інтер".

"Мілан" та "Інтер" вдруге зустрілися у півфіналі Ліги чемпіонів. У 2003 році команди двічі зіграли внічию (0:0 та 1:1), завдяки гостьовому голу у фінал вийшов "Мілан".

"Мілан" вигравав Лігу чемпіонів сім разів, востаннє - у 2007 році. "Інтер" завойовував трофей тричі. Востаннє команда перемагала у 2010 році.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал", у фінальній зустрічі попереднього розіграшу турніру команда виявилася сильнішою за англійський "Ліверпуль" (1:0). Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.

Лаутаро Мартінес

У фіналі "Інтер" зіграє з іспанським "Реалом" чи англійським "Манчестер Сіті". Перша зустріч у Мадриді завершилася з рахунком 1:1, зустріч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері.