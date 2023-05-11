"Інтер" переміг "Мілан" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Футболісти італійського "Інтера" з рахунком 2:0 обіграли "Мілан" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.
Голи забили Едін Джеко (8-а хвилина) та Генріх Мхітарян (11).
"Інтер" та "Мілан" проводять домашні матчі на одному стадіоні - "Сан-Сіро" (або "Джузеппе Меацца" в Мілані). У першій зустрічі офіційним господарем поля був "Мілан", матч у відповідь відбудеться 16 травня.
У фіналі переможець зіграє з іспанським "Реалом" або англійським "Манчестер Сіті". Їхня перша зустріч у Мадриді завершилася з рахунком 1:1.
"Мілан" та "Інтер" провели третій матч у рамках півфіналу Ліги чемпіонів. У 2003 році вони двічі зіграли внічию (0:0 та 1:1). Завдяки гостьовому голу "Мілан" вийшов уперед.
"Мілан" вигравав Лігу чемпіонів сім разів, востаннє - у 2007 році. "Інтер" завойовував трофей тричі. Востаннє команда перемагала у 2010 році.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал", у фінальній зустрічі попереднього розіграшу турніру команда виявилася сильнішою за англійський "Ліверпуль" (1:0). Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.
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