Футболісти італійського "Інтера" з рахунком 2:0 обіграли "Мілан" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Голи забили Едін Джеко (8-а хвилина) та Генріх Мхітарян (11).

"Інтер" та "Мілан" проводять домашні матчі на одному стадіоні - "Сан-Сіро" (або "Джузеппе Меацца" в Мілані). У першій зустрічі офіційним господарем поля був "Мілан", матч у відповідь відбудеться 16 травня.

У фіналі переможець зіграє з іспанським "Реалом" або англійським "Манчестер Сіті". Їхня перша зустріч у Мадриді завершилася з рахунком 1:1.

"Мілан" та "Інтер" провели третій матч у рамках півфіналу Ліги чемпіонів. У 2003 році вони двічі зіграли внічию (0:0 та 1:1). Завдяки гостьовому голу "Мілан" вийшов уперед.

"Мілан" вигравав Лігу чемпіонів сім разів, востаннє - у 2007 році. "Інтер" завойовував трофей тричі. Востаннє команда перемагала у 2010 році.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал", у фінальній зустрічі попереднього розіграшу турніру команда виявилася сильнішою за англійський "Ліверпуль" (1:0). Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.