Бельгія готова навчати українців пілотувати F-16: який є нюанс [ Редагувати ]
Бельгія готова навчити українців пілотувати винищувачі F-16. Водночас надати їх нашій країні вона не в змозі. Про це заявили в кабінеті прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, повідомляє DeMorgen.
На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів.
Зазначається, що бельгійські військово-повітряні сили літають на F-16 ще з кінця 1970-х років, у зв'язку з чим мають величезний досвід роботи з цими винищувачами.
Країна не може передати F-16 Україні через те, що усі літаки наразі використовуються, зокрема для захисту повітряного простору країн Бенілюксу і Балтії. Як пояснив Александр де Кроо, Бельгія не може або ж не хоче відмовлятись від цих місій.
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