У Туреччині заявили, що "зернова угода" буде продовжена, - Bloomberg [ Редагувати ]
Дію "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, буде продовжено. Про це повідомляє Bloomberg.
росія, яка блокувала процес, нібито дала згоду.
Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство із ключових портів через Чорне море, планують продовжити.
За інформацією Bloomberg, росія "поки що погодилася залишитися в угоді".
по темі
Кабінет міністрів України спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги українцям, які перебувають за кордоном
Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати заяви
Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня буде основним чинником зростання інфляції в Україні у наступні роки
У травні 2023 року деякі з категорій українців отримають нову грошову допомогу
У середу, 3 травня, Європейська комісія прийняла рішення про виділення 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів