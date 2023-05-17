Дію "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, буде продовжено. Про це повідомляє Bloomberg.

росія, яка блокувала процес, нібито дала згоду.

Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство із ключових портів через Чорне море, планують продовжити.

За інформацією Bloomberg, росія "поки що погодилася залишитися в угоді".