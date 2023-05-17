За минулу добу сили оборони України просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. У самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.

Так, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom сказав:

Ми проводимо вдалу оборонну операцію і час від часу атакуємо на флангах. Не стали винятком і ця доба - сили оборони просунулися на різних ділянках до 500 метрів, звільняючи українську землю, саме на Бахмутському напрямі.

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, звільнені останніми днями у передмісті Бахмута майже 20 квадратних км українські військові не втратили.

У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей.

Про те, що в самому Бахмуті тривають гарячі бої, підтвердив і Череватий.

Ворог намагається за будь-яку ціну взяти це місто. Для цього він стирає його буквально з лиця землі, щоб Сили оборони могли менше використовувати міські споруди як фортифікаційні споруди.

Спікер також навів таку статистику: 456 разів ворог обстріляв з різних типів артилерії, калібрів та реактивних систем залпового вогню позиції українських захисників, "тим самим підтвердивши, що ні про який снарядний голод не може бути й мови".

На думку Череватого, російські загарбники розуміють, що ініціатива поступово переходить до Сил оборони України.