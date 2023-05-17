Що відбувається на фронті 17 травня: актуальна карта від британської розвідки [ Редагувати ]
У середу, 17 травня, у Донецькій області продовжують точитися запеклі бої, але українським військам вдалось просунутись у районі Бахмуту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Українським військовим вдалося деокупувати 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні у Бахмутському районі. За минулу добу наші захисники просунулися ще на 500 метрів. При цьому росіяни мають деякий успіх у самому місті.
Окрім того, загарбники намагаються вести наступальні дії в районі Масютівки поблизу Куп’янська та Новоселівського біля Сватового.
При цьому у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає. Росіяни загарбники продовжують бити по українських позиціях.
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