У середу, 17 травня, у Донецькій області продовжують точитися запеклі бої, але українським військам вдалось просунутись у районі Бахмуту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Українським військовим вдалося деокупувати 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні у Бахмутському районі. За минулу добу наші захисники просунулися ще на 500 метрів. При цьому росіяни мають деякий успіх у самому місті.

Окрім того, загарбники намагаються вести наступальні дії в районі Масютівки поблизу Куп’янська та Новоселівського біля Сватового.

При цьому у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає. Росіяни загарбники продовжують бити по українських позиціях.