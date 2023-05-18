Вночі на четвер, 18 травня, окупанти вдарили ракетами по Україні. Тривогу було оголошено у всіх областях.

Одеса

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, повідомляється у Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

Одещина. Ракетна атака вночі: більшість ракет ворога збита над морем Силами ППО. На жаль, є попадання в промисловий об'єкт: одна людина загинула, двоє поранені.

Вінниця та Хмельницький

Також окупанти атакували Вінницьку та Хмельницьку області. Про це повідомляє "Суспільне".

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакували крилатими ракети.

Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють.

Офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не надходило.

Київ

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

За даними КМВА, атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив:

Загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. В цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо - вибух також в Деснянському районі. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів під час повітряної тривоги!

Також Кличко розповів про кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.