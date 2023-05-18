У четвер, 18 травня, під час чергової масованої атаки росія випустила по Україні 30 ракет. Про це повідомляється у Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

З них 29 українським силам вдалось збити.

Так, з 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Він повідомив, що ворог випустив ракети із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.

Також із кораблів у Чорному морі - шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.